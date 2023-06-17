CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan deprem bölgesindeki belediyelere destek çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları kesilmemeli." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bütün belediyelerin seferber olduğunu, deprem bölgesindeki belediyelerin afetzedelere hizmet götürmeye devam ettiğini hatırlattı.

Türkiye genelindeki belediyelerin depremden önce bu yılın şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında kamu borçlarına karşılık İller Bankası paylarının kesilmeden belediyelerin bütçesine aktarılmasına ilişkin bir karar alındığını anımsatan Akın, haziran ayında kamu borçlarının tekrar kesilmeye başlandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki belediyelerin kamu alacaklarına ilişkin erteleme kararı devam etmeli ve deprem bölgesindeki belediyelerin İller Bankası payları kesilmemeli. Belediyelerin kamu borçlarının İller Bankası paylarından doğrudan kesilmesi uygulaması tekrar başlayınca belediyeler büyük finansal sıkıntılar çekmeye başladı. Zaten deprem döneminde hangi partiden olursa olsun bütün belediyelerimiz yardım için adeta yarışa girerek bütün imkanlarını zorladı. Ancak şimdi özellikle de deprem bölgesinde bulunan ve yine hangi partiden olursa olsun bütün belediyelerimiz hala depremzede vatandaşlarımıza sayısız hizmet vermeye devam ediyor."