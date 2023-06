CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: '290 gün sonra yerel seçimlerde vatandaşımızı halkçı belediyelerle buluşturacağız'

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmir'de; "Bugün itibariyle 290 gün kaldı seçimlere. Bugünden itibaren bizim aklımız fikrimiz önümüzdeki yerel seçimler. 290 gün sonra yerel seçimlerde büyük bir başarıyla vatandaşımızı halkçı belediyelerle buluşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün İzmir'de; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğini yaptığı ilçe belediye başkanları toplantısına katıldı. EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezinde yapılan toplantıya CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı. Ahmet Akın, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından, şunları söyledi:

"İzmir bizim göz bebeğimiz. ve her zaman olduğu gibi İzmir'deki o ışık bütün Türkiye'ye yayılacak. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Bu inanç, azim ve kararlılık bizde var. Buradaki başarı, Ankara'daki başarı, İstanbul'daki başarı, büyük şehirlerimizdeki, belediyelerimizdeki başarılar; halkçı belediyecilik bütün Türkiye'ye yayılacak. Bunu birlik beraberlik içerisinde Türk milletinin birlik beraberliği esastır. Herkesle bir araya uraya gelerek, kimseyi ayırmadan herkesle bir arada başarımızı daha da arttıracağız.

Şunu da söyleyeyim bugün itibariyle 290 gün kaldı seçimlere. Bugünden itibaren bizim aklımız, fikrimiz önümüzdeki yerel seçimler. 290 gün sonra yerel seçimlerde büyük bir başarıyla vatandaşımızı halkçı belediyelerle buluşturacağız. Vatandaşımızı özellikle ama özellikle zor zamanda yalnız bırakılanlarla değil, işte pandemi sürecinde ilk işlemleri yapanlarla… Hatırlayın o günleri, hatırlamak lazım. Vatandaşın dara düştüğü zaman hemen koşanlarla; o anlayışa egemen olan belediyelerimizle buluşturacağız. ve vatandaşımızın hem yokluğunda hem ihtiyacında bir olan, beraber olan, beraberliğimizi, bu belediyeler sayımızı arttıracağız. Bunun için hazırlıklarımızı çok hızla götürüyoruz. Biz yerel seçim çalışmalarımıza başladık. Hem de bugün değil, öncesinden başladık. Bugün itibariyle iki yüz doksan vizyondaki çalışmalarımız da hızla götürüyoruz. Ben huzurunuzda burada İzmir'deyiz. İzmir'in çok değerli belediye başkanlarına, başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere hem için hem katkıları için ve örnek çalışmaları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de her şeye rağmen her türlü mücadeleye rağmen her türlü baskıya rağmen yine bizim belediyelerimiz aslanlar gibi çalışma yapıyor. Kendilerini bütün vatandaşlarla buluşturuyor. Zor zamanda yanlarında oluyor. Onları kucaklıyor, kucaklıyor ve halkla kucaklaşıyor. Onun için onu arttırarak devam edeceğiz."