CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Malatya'da belirsizlik nedeniyle esnaf ve işçileri terk edenleri görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da depremden sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bir belirsizlik olduğunu belirterek, "Hala bugün kentte ne yapılacağı belli değil. Çarşı ne olacak belli değil, bir açıklamada yapılmıyor. Sanayi sitesi esnafını ziyaret ettim, oranın ne olacağı belli değil. Bir belirsizlikle Malatya idare edilmeye çalışılıyor. Bu belirsizlik nedeniyle Malatya'yı terk eden esnaf ve işçileri görüyoruz. Mutlaka bu belirsizliğin giderilmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da depremden sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bir belirsizlik olduğunu belirterek, "Hala bugün kentte ne yapılacağı belli değil. Çarşı ne olacak belli değil, bir açıklamada yapılmıyor. Sanayi sitesi esnafını ziyaret ettim, oranın ne olacağı belli değil. Bir belirsizlikle Malatya idare edilmeye çalışılıyor. Bu belirsizlik nedeniyle Malatya'yı terk eden esnaf ve işçileri görüyoruz. Mutlaka bu belirsizliğin giderilmesi lazım" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, bugün Güzelbahçe'de inşaat işçilerini ziyaret etti ve onlarla birlikte öğle yemeği yedi. İşçilerin sorun ve isteklerini dinleyen Ağbaba, "Depremden sonra Malatya'da kalifiye işçi bulmak çok zor. Kalma problemi olduğu için işçilerimiz başka illere gitmek zorunda kaldılar. İnşallah kısa sürede fabrikalardaki kalifiye çalışanlarımız ve işçi arkadaşlarımız kente gelerek yeniden Malatya'yı ayağa kaldırırlar. Sizler, insanların barınma problemini çözmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR KEŞMEKEŞLİK VAR"

Ağbaba, Malatya'da çalışanlar için barınma probleminin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Organize sanayideki çalışanların sayısı neredeyse üçte bir düşmüş durumda. Şehirdeki çalışan arkadaşlarımızın neredeyse üçte biri gitti. İnşallah sizlerin de katkısıyla kısa sürede Malatya'nın normalleşmesini sağlayacağız. Depremin üzerinden neredeyse üç ay geçti, çadır problemi nispeten çözülmüş durumda. Deprem sonrası önce çadır, sonra konteyner, sonra kalıcı konutların yapılması lazım ama kanser hastası, engelli ve raporları olanlar bile, evleri ağır hasarlı olmasına rağmen hala konteynerlere yerleşebilmiş değiller. Büyük bir keşmekeşlik var ve hala devam ediyor. Malatya'da büyük bir bilinmezlik var."

"BU BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMESİ LAZIM"

Malatya'da konteyner ve iş yerleriyle ilgili konuların netleşmediğini dile getiren Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya merkezin ne olacağı belli değil. Bugün ağır hasar verilen binalarda, özellikle yeni yerleşim yerleri Bostanbaşı ve Fahri Kayahan'da insanlar, evlerine ağır hasar raporu verildiği için kapılarını pencerelerini söktüler. Sonra bu binalara hafif hasar verildi ve büyük bir mağduriyet yaşandı. Bunun sorumlusu, o kapı ve pencereyi söküp satan fakir fukara değil, binaya ağır hasar verip, 'bu bina yıkılacak' deyip o binayı hafif hasara çeviren yönetim bilmez, beceriksiz, liyakatsiz insanlardır, yani kenti yönetenlerdir. Hala bugün kentte ne yapılacağı belli değil. Çarşı ne olacak belli değil, bir açıklamada yapılmıyor. Sanayi sitesi esnafını ziyaret ettim, oranın ne olacağı belli değil. Bir belirsizlikle Malatya idare edilmeye çalışılıyor. Bu belirsizlik nedeniyle Malatya'yı terk eden esnaf ve işçileri görüyoruz. Mutlaka bu belirsizliğin giderilmesi lazım."

"14 MAYIS, BU BECERİKSİZLİĞİN SON BULDUĞU BİR DÖNEM OLACAK"

Veli Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala 2015 depreminde zarar gören Hekimhan'da teslim edilmeyen binalar, 2020 depreminde yıkılan ve yapımına başlanan ancak teslim edilmeyen evler var. Umarım 14 Mayıs seçimleri, bu beceriksizliğin son bulduğu, yeni ve heyecanlı bir anlayışın geldiği ve Malatya'nın tekrar ayağa kalktığı bir dönemi hep beraber bize müjdeler. Amacımız, göreve geldiğimiz zaman Ankara'da proje yapmak, Ankara'da masa başında Malatya'yı planlamak değil, burada ilgili meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla beraber Malatya'da kenti ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Tabii hiç kuşkusuz esnafın ve burada yaşayanlarında fikirlerini alacağız."