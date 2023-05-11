CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İttifak partilerimizle birlikte sandık güvenliğini sağlayacağız. Yüzlerce avukat arkadaşımız, okullarda görev yapacak." dedi.

Ağbaba, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin seviyesinin gittikçe düştüğünü, "hiç olmaz" denilen görüntülerle karşı karşıya kalındığını belirtti.

"Hiç kimse kentini terk etmesin"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın büyük hasar gördüğünü anlatan Ağbaba, şunları kaydetti:

" Malatya'nın ne hale geldiğini tüm örgütümüzle Türkiye'ye duyurmaya çalıştık. Kentte nasıl bir yıkım olduğunu duyurmaya çalıştık. Milletvekili sayımızı Malatya'da 3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak geldiğimizde şunun taahhüdünü vermek istiyoruz. Geldiğimiz gün Malatya'nın dinamikleriyle, Malatya'nın meslek örgütleriyle, mimarıyla, mühendisiyle, esnafıyla birlikte yapacağız bu işi. Hep beraber Malatya'yı imar edeceğiz. Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Hiç kimse üzülmesin, hiç kimse kentini terk etmesin. Gidenler tekrar bu dünyanın en güzel şehri Malatya'mıza dönsünler, hep beraber inşa edeceğiz bu şehri."

Sandık güvenliği

Millet İttifakı'yla ilgili yoğunlaşan bir kampanyanın bulunduğunu aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"'Kimle ittifak yapıyorsunuz' diyorlar. Bizim ittifakımız burada. Biz Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ile hep birlikte bir ittifakımız var ve bu ittifakımızı da önümüzdeki dönemde sürdürmeye kararlıyız. Milletvekili aday listelerimizde Deva Partili, Saadet Partili, İYİ Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili, Cumhuriyet Halk Partili var. Biz, bütün adaylarımıza kefiliz. Gittiğimiz her yerde sorulan sorulardan birisi de 'sandık güvenliğini sağlayacak mısınız' diyorlar. İttifak partilerimizle birlikte sandık güvenliğini sağlayacağız. Yüzlerce avukat arkadaşımız, okullarda görev yapacak. Sandık başkanlarımızın tamamı yedekleriyle oluşturulmuş durumda. Oy versin vermesin, herkesle biz kardeşiz."

Programda, Millet İttifakı'na destek veren partilerin temsilcileriyle CHP Malatya milletvekili adayları da hazır bulundu.