CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Malatya'da esnafa konteyner teslim etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da iş yerlerini kaybeden 7 esnafa bir hayırsever iş insanı tarafından gönderilen konteynerleri teslim etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da iş yerlerini kaybeden 7 esnafa bir hayırsever iş insanı tarafından gönderilen konteynerleri teslim etti.

Ağbaba, Konak Mahallesi'ndeki konteyner dağıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Depremlerden kentin olumsuz etkilendiğini aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2,5 aydan beri mücadele ediyorum. Malatya'nın nasıl yıkıldığını, şehir merkezinin yok olduğunu, Doğanşehir ilçemizin, Doğanşehir'in mahallelerinin, Yeşilyurt'un, Barguzu'nun, Gündüzbey'in, Konak'ın nasıl yok olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorum. Biz Malatya'nın derdini biliyoruz. Malatya'da nelerin olduğunu, adım adım gezerek, köy köy, mahalle mahalle gezerek biliyoruz. Malatya'nın ayağa kalkması gerekiyor. Malatya, terk edilecek bir şehir değil. Malatya, Türkiye'nin en güzel şehri. Hem tarımı hem ticareti hem de güzel insanları var. O nedenle Malatya'yı terk etmemek lazım. Terk edenlere de bir an önce şehrinize dönün diyoruz. Malatya nasıl ayağa kalkacak? Esnafı ayağa kalkarsa Malatya ayağa kalkacak, esnaf ayağa kalkarsa Malatya canlanacak. Esnaf canlanmadığı sürece, esnaf iş yerini açmadığı sürece göç ettiği sürece Malatya'nın ayağa kalkması mümkün değil."

Bir iş adamının gönderdiği konteynerleri bugün esnafa teslim ettiğine işaret eden Ağbaba, "Önümüzdeki günlerde Yeşilyurt'a, Gündüzbey'e, Malatya merkeze de iş yerleri dağıtacağız. Malatya'yı hep beraber ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Malatya'nın beldelerini, Polat'ı, Doğanşehir'i, Erkenek'i, Kurucaova'yı, Ören'i hep beraber ayağa kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Deprem nedeniyle Malatya'nın yerle bir olduğunu, şehir merkezi diye bir merkezin kalmadığını kamuoyuna anlatmaya çalıştığını dile getiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Akpınar'ı, Niyazi Mısri'si, Turgut Temelli'si, Şire Pazarı, Bakırcı Pazarı, Kasap Pazarı ve Akpınar Meydanı'nın yerinde dönüşmesi gerektiğini, orada binaların tekrar yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnşallah Allah bize nasip ederse herkes bilsin ki kısa sürede o Malatya'yı, o Malatya kent merkezini ayağa kaldıracağız. Size söz veriyorum. Bizim hafızamız, bizim kentimiz, bizim başka yerde olmayan yassı kadayıf aldığımız yer, bizim başka yerde olmayan tava yaptırdığımız yer... Orayı tekrar ayağa kaldırmak benim boynumun borcu."

Esnaftan destek isteyen Ağbaba, "Cumhurbaşkanı seçimi önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi önemli ama meclis çoğunluğu da önemli. Meclis çoğunluğunu sağlamak için hepinizden katkı istiyorum, destek istiyorum." diye konuştu.