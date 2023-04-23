CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan 'çocuk işçiliği' açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de 15-17 yaş arasında 619 bin çocuk işçi olduğunu, ucuz iş gücü olarak kullanılan çırak ve stajyer sayısının ise 2 milyon olduğunu belirterek, "Türkiye'de en az 2,6 milyon çocuğumuz ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de 15-17 yaş arasında 619 bin çocuk işçi olduğunu, ucuz iş gücü olarak kullanılan çırak ve stajyer sayısının ise 2 milyon olduğunu belirterek, " Türkiye'de en az 2,6 milyon çocuğumuz ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 2019'dan sonra çocuk işçi sayısının arttığını kaydetti.

Okul sıralarında olması gereken çocukların torna tezgahları, inşaatlar ve farklı sektörlerde ailesine destek olabilmek için çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15-17 yaş arasında 619 bin çocuk işçi olduğunu bildirdi.

Çocuk yaşta mesleki eğitim adı altında ucuz iş gücü olarak çıraklık ve stajyerliğin yaygınlaştığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"SGK 2022 verilerine göre Türkiye'de ucuz iş gücü olarak kullanılan çırak ve stajyer sayısı 2 milyon. Bu durumda Türkiye'de en az 2,6 milyon çocuğumuz ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. İSİG verilerine göre 2018-2022 yıllarında iş cinayetlerine kurban giden 14-17 yaş arası çocuk sayısı ise en az 330. Türkiye'de ne yazık ki çocuk işçiliği arttıkça iş yerlerinde çocuk işçi cinayetleri de artarak devam ediyor."