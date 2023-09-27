CHP Genel Başkan Adayları Arasında Vekalet Savaşı

CHP Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı olduğunu belirtti. Cihaner, seçimlerden önce birlikte olan bu arkadaşların seçim sonrası değişim diye ortaya çıkan politikaları savunacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner, Genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor dedi.

CHP Yozgat İl Başkanlığının, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Olağan Kongresi'nde konuşan, CHP Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner, 2024 yerel seçimlerinde işlerinin çok kolay olmayacağını söyledi. Cihaner, Partide şu anda bir vekalet savaşı veriliyor. Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Vekalet savaşının aktörleri, belediyeler, sonsuz mali olanaklarıyla, sonsuz kadro olarak ve biz de burada bir üçüncü yol açmaya, hatta ikinci yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisi birbirinin aynı. Seçimden üç gün öncesine kadar birlikteydiler. Eğer seçim kazanılsaydı değişim diye ortaya çıkan arkadaşlar inanın bana izlenen politikaların ne kadar dahiyane olduğunu savunacaklardı diye konuştu.

7 yıldır CHP Yozgat İl Başkanlığı görevini sürdüren Abdullah Yaşar ve daha önce Boğazlıyan ilçe başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Peker'in aday olduğu il kongresinde, divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yaptı. Kongreye CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından delegeler iki aday arasında seçim yaptı. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte mevcut İl Başkanı Abdullah Yaşar 95 oyla tekrar seçilirken, rakibi Ahmet Peker 39 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.