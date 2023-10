CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel İzmir'de Partililerle Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İzmir'de CHP İl Başkanlığı önünde İzmirli partililer ve delegelerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Biz düğüne gider gibi kongreye gideriz" dedi.

4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İzmir'de CHP İl Başkanlığı önünde İzmirli partililer ve delegelerle bir araya geldi. İzmir'de önemli açıklamalarda bulunan Özel, "5 Kasım'da yapılacak kurultayımızda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında partimizi yönetecek genel başkana ve kadrolara karar verecek. Bu karara Türkiye'nin 4 tarafından seçilmiş bin 200 delegelerimiz seçecek" dedi.

38. Olağan Genel Kurul hakkında bazı tartışmalar yapıldığını ve bu tartışmaların kendisini üzdüğünü dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Cumhuriyetin amiral gemisi İzmir'in de adı geçiyor. İzmir'in delegesi askermiş. İzmir'in delegesi asker, üyesi de asker, hepimiz de askeriz ama Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İzmir'in delegesinin de Van'ın, Antalya'nın Konya'nın delegesinin de ortak özelliği şudur; şah damarında parti sevgisi ve Atatürk sevgisi akar. Bizim delegemiz kimin kulağına ne dediğine, birkaç ay sonraki farklı tercihleri kimin yapacağına, bir takım ilişki güzellemelerine değil, bu partinin, ülkenin geleceğine partinin bir daha muhalefette kalmaması için ne karar vermesi gerekiyorsa o kararı verir, arkasında durur. Burada İzmir ve Türkiye'de seçilmiş delegelerimizin vicdanlarının, akıllarının gereğini yapmalarına inanarak, sizden onlara bütün önyargılardan arınmak, zincirlerden kurtulmak için kuvvetli destek istiyorum.

"Bizim delegemiz kulağına söyleneni değil, kulağıyla duyduğunu yapar"

Düğüne gider gibi kongreye gideriz diyen Özel, "Delegemiz kurultaya gitmeden berbere gider, ona diyorsa ki 'Başkanım sokakta değişim talebi var, değişim olursa iyi olur, olmazsa işimiz kötü' diyorsa bizim delegemiz kulağına söyleneni değil, kulağıyla duyduğunu yapar. Buna inanıyorum. Türkiye'nin 4 bir yanında Ankara'ya gelip evine dönecek delegelerimize şunu söylüyoruz; Şunu bunu yapın demiyoruz. Haftaya bugün Ankara'da olacaksınız. Bundan 10 gün sonra yine memleketlerinizde olacaksınız. Ankara'ya gelmeden önce aklına, kalbine, vicdanına güvendiğini herkese sorun. Cumhuriyetin 100'ncü yılında nasıl bir parti, umut için, bir daha parti muhalefet kalasın diye, parti ayağa kalksın diye, sokak ne diyorsa onun gereğini yapın, partinin önünü açın. CHP bundan sonra, bundan önce, partide görev yapmış arkadaşların tecrübeleri arkadaşlara saygımız sonsuz ancak değişim ekibinin içinde bundan sonra sadece genç yüzleri yeni yüzleri görecek" dedi. - İZMİR