CHP Genel Başkan adayı Özel: "Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45 biz öndeyiz"

"Biz yeniden CHP'nin geçmiş ittifak ortaklarıyla müzakere edebileceği bir süreci başlatabileceğimize inanıyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş ittifak ortaklarıyla müzakere edebileceği bir süreci başlatabileceğimize inanıyoruz. Toplumsal ittifakın yeniden bir güven kazanımıyla olabileceğini biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan adayı ve CHP'nin TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı. Özgür Özel'e Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülşah Deniz Atalar da eşlik etti. CHP'ye oy veren seçmenin değişim istediğini söyleyen Özgür Özel, değişim gerçekleştiği takdirde yerel seçimler için ittifak çalışmaları yapabileceğini ve buna inandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de hastane vurmasının ardından Türkiye'de yas ilan edilmesini önemsediklerini ve doğru bulduklarını söyleyen Özel, "17 Ekim gecesine gelene kadar çatışmaları başlatanın Hamas terörü ve hedef gözetmeksizin sivillere yönelik roketli saldırıları olduğunu, hem Hamas'ın terörünü ancak buna karşı yine sivil ölümlere sebebiyet veren İsrail'in devlet terörünü birlikte kınıyoruz" diye konuştu.

"Biz yeniden CHP'nin geçmiş ittifak ortaklarıyla müzakere edebileceği bir süreci başlatabileceğimize inanıyoruz"

Genel başkan olması durumunda yerel seçimlerde muhtemel ittifaklar için çalışma yürütülüp yürütülmeyeceği sorusuna cevap veren Özel, "Biz bu imkanı sonuna kadar zorlayacağız. Ben tüm ittifak ortaklarımızla geçmişteki süreçlerde hem İYİ Parti hem ittifak ortaklarımızla her ne kadar Cumhuriyet Halk Partililerin hakkı olan 39 milletvekilinin verilmesi içimizi sızlatsa da, hem sahada hem Meclise geldiklerinde kurduğumuz ilişkiler son derece karşılıklı nezakete dayalı ilişkiler. Biz yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş ittifak ortaklarıyla müzakere edebileceği bir süreci başlatabileceğimize inanıyoruz. Toplumsal ittifakın yeniden bir güven kazanımıyla olabileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olması için CHP'li vekillerden TBMM Genel Kurulunda imza toplanması ile ilgili de Özel, şunları söyledi:

"Genel başkanımız konudan haberdar olmadığını, rahatsız olduğunu ifade etmiş. Ali Mahir Başarır, Grup Başkan Vekilimizin bana aktardığı. Hatta son derece rahatsız olduğunu, sinirlendiğini söyledi Ali Mahir Başarır. Birkaç arkadaşımız ellerinde imza föyü, Genel Kurulda milletvekili arkadaşlarımıza 'Şuraya bir imza alayım' diyor. Genel başkanı adayı yapmak için imza toplanması geleneklerde de yok. Genel Kurulda imza iç tüzük gelince örneğin açık oylama için toplarsınız. Örneğin yoklama istemek için imzayla yoklama istemek için toplarsınız. Önerge için imza alırsınız. Yani muhalefet ederken imza alırsınız, iktidara karşı imza alırsınız. Cumhuriyet Halk Partisi bir iç rekabetinin Genel Kurul salonuna taşınması kadar böyle üslupsuz, rencide edecek ve partiyi, hepimizi rahatsız edecek bir durum olamaz. Orada görev alan arkadaşların hırslarına yenik düşmesine veriyoruz. Aslında böyle bir şeye asla tenezzül edileceğini düşünmezsiniz ama beklenmedik şeyler oluyor onlar açısından. İşte hani '100 imza toplayamazlar' dedikleri kişilerin 500 sınırını aştığını gördüklerinde veya işte 'kongreyi biz aldık' diye ilan ettikleri illerden bize tam destek gelmeye başladığında yakışmayan bir hırçınlık görüyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bir milletvekili düşünün, hepimiz milletvekiliyiz. Özellikle yeni. Milletvekili önüne konulan şey bir şey de değil, sandıkta değil. Önüne konulan şey 'Genel başkanımız genel başkan adayı olsun mu?' Şimdi bana sorsalar olsun derim zaten. Yani hanginize sorsalar olsun deriz ama tabii ki de bunun iletişimini yapma meselesi var. Mesela 91 imza var. İmza vermeyen 39 ismi gördünüz. Dikkatle bakın, ben imza vermiş görünüyorum. Yani size imza vermeyen 39 isim arasında Özgür Özel yok. Ben de milletvekiliyim. Sezgin Tanrıkulu yok, verdi gözüküyor. Sezgin Bey aradı 'Ya ben imza vermedim, imza verecek olursam değişime veririm. Benden kimse imza istemedi. Beni Kemal Bey'e imza vermişler diye göstermişler' dedi. Hatta ben Kemal Bey'e çıktım. 'Bu imzanın toplandığını duyunca da bunu eleştirdim' dedi. 'Böyle bir şey yapılmaz Mecliste' dedi."

"Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45 biz öndeyiz, öyle görünüyor"

CHP'li vekillerde değişim isteyenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyen Özel, "Milletvekili grubunda yüzde 55'e 45 biz öndeyiz, öyle görünüyor. Yani çoğunluk milletvekili grubunda değişimden yana, o görülüyor, biliniyor. Yani bu sağır sultanın bildiği bir şey. Değişim bir adım önde grupta. Ama bir şey daha var. Biz bugüne kadar milletvekili grubuna herhangi bir yerdeki adaylık açıklamamdan tutun basın toplantıma, basın açıklamama, bir fotoğrafıma kadar herhangi bir şey paylaşmış değiliz. Yani biz grubu bu işin tamamen dışında tutuyoruz. Öyle ne Whatsapp grubu üzerinden, ne de başka yerden biz milletvekili arkadaşlarımıza 'gelin bize imza verin' falan demedik. Çünkü bu grup 6 Kasım Pazartesi günü bir ve bütün olmalı. Çünkü 7 Kasım Salı günü birlikte mücadele edeceğiz. Bu gruba böyle şeyler yapmak doğru değil. Genel başkan kızdı, üzüldü, sinirlendi diyorlar. Ben de olsam çok sinirlenirim. Yani bu genel başkana da iyilik değildir. Yani o kadarını söyleyeyim, bu kadar büyük bir hata" ifadelerini kullandı.