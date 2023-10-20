CHP Genel Başkan Adayı Öymen: İstanbul, Ankara'yı nasıl kazanacağız?

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, "Delegenin üzerinde tarihi bir sorumluluk var. 13 yılda kaybedilen tüm seçimler dikkate alınırsa 14'üncü yılda ne değişecek de biz seçimi kazanacağız? Ekrem Bey'in de şu anda endişeli olması gerekiyor. İstanbul, Ankara'yı nasıl kazanacağız?" dedi.

Doğu Karadeniz ziyaretlerine partisinin Trabzon İl Başkanlığı ile başlayan Öymen, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 5 yıl birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, kendisiyle şahsi bir sorunu olmadığını, ilkesel bir sorun yaşadıklarını söyledi.

Öymen, demokratik ülkelerde bir ya da iki seçim kaybedildiği zaman istifa edildiğine işaret ederek, "Genel başkanımız ne yazık ki 13 yıldır girilen tüm seçimleri, 12 seçimi kaybetti. 5 milletvekili, 3 Cumhurbaşkanlığı, 2 belediye ve 2 referandum seçimi. Belediye seçimlerinde İstanbul Ankara, Adana, Antalya, Mersin'in kazanılması bir zafer gibi sunuldu. Artık o hale geldik. 5-6 kent kazanınca zafer çığlıkları atar hale geldik." diye konuştu.

12 Eylül'den sonra CHP'de seçim yenilgilerinin kronikleşmeye başladığını savunan Öymen, şöyle devam etti:

"Önceki genel başkanla şimdiki yönetimi karşılaştırdığında iki ortak nokta görmekteyiz. Birincisi parti içi demokrasinin olmaması, yani oligarşik bir yapının tüm kararları alır hale gelmesi. Beş on kişi MHK üyeleri, danışmanlar neyse ve üyelerin dışlanması. Sürekli oligarşik bir yapı kararları veriyor. Bu, partinin sağa savrulması olarak nitelendirilen durum bir önceki yönetimde başladı. Biz o zaman da Deniz Baykal'a parti meclisinde kendisine bunu yüzüne de söylemişliğim var. Bu yanlıştır, biz parti meclis üyesiyiz haberimiz yok. Parti sağa açılıyor, parti meclisi muhtarlık tasdik makamı gibi kullanılıyor. Dolayısıyla o zaman başladı bu süreç ama mevcut yönetimde bu azami seviyeye ulaştı partinin sağa kayması sorunu. Dolayısıyla hem parti ilkelerinden uzaklaştırdığınız zaman hem de parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığınız zaman bu bir kısır döngü oluşturuyor."

"İstanbul, Ankara'yı nasıl kazanacağız?"

Öymen, sosyal medyaya düşen yorumları incelediklerini, adaylığını açıklayan Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili yorumları karşılaştırdıklarına işaret etti.

Kendilerine seçmen ve üye bazında yüzde 99'luk olumlu bir tepki verildiğini aktaran Öymen, "Bu ne demektir? Bizim seçmende, tabanda bir karşılığımız var. Delegede bir karşılığımız var mı onu göreceğiz. Delegenin üzerinde tarihi bir sorumluluk var. 13 yılda kaybedilen tüm seçimler dikkate alınırsa 14'üncü yılda ne değişecek de biz seçimi kazanacağız. Ekrem Bey'in de şu anda endişeli olması gerekiyor. İstanbul, Ankara'yı nasıl kazanacağız? İsimlerin değişmesiyle bu iş olacak mı ondan da kuşkuluyum." ifadelerini kullandı.

Öymen, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ve Anadolu'da birçok ilde kongrelere katıldığını, mevcut CHP yönetiminin göreve devam etmesi halinde CHP adaylarına oy verilmeyeceği bilgisini seçmenlerden aldıklarını vurguladı.

Genel başkan adaylığı için araştırma yapılması gerektiğine dikkati çeken Öymen, "30 sene bir genel başkan göreve devam etsin tüm seçimleri kaybettiği halde. Böyle bir anlayış olmaz ama ben diyorum ki bir araştırma yapın, sonucuna göre genel başkanımız aday olsun ya da olmasın. Eğer olumsuz bir sonuç çıkıyorsa bu bilimsel araştırmadan genel başkan aday adayı olmasın. Olumlu bir sonuç çıkıyorsa da olsun eğer seçimi kazanacaksa. O araştırmayı yaptıracaklarını zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.