CHP Gençlik Kolları 'Özgürlük Yürüyüşü'nde 11. Gün

CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları'nın, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer tutuklu CHP'li belediye başkanlarının özgürlüklerine kavuşması için başlattıkları 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'nün 11'inci gününde heyet, Aksaray'a ulaştı.

CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları, 11 gün önce 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü' başlattı. Tutuklu CHP'li belediye başkanlarının özgürlüklerine kavuşması için başlatılan yürüyüşün 245'inci kilometresinde Aksaray'a ulaşan Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dayanan, beraberindeki heyet basın açıklaması yaptı.

Dayanan, "Türk siyasi tarihinin en uzun özgürlük yürüyüşünün 11'nci günündeyiz. Biz CHP'li gençler, Adana'dan Silivri'ye başlattığımız özgürlük yürüyüşümüzün 11'nci gününde, 245 kilometreyi geride bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve çok sayıda CHP'li belediye başkanımız, haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırıldı. Bizler biliyoruz ki, bu kararların arkasında milletin iradesine saygısızlık vardır. Buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; Başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı, demokrasiye ve seçimlere saygı gösterilmelidir. Ülkemizin ötekileştirmeye, düşman hukukuna değil; birliğe, kardeşliğe, demokrasiye ve hukuk devletine ihtiyacı var. Dört bir yanı ateş çemberi olan Türkiye'nin içeride adaletsizliklere tahammülü olamaz. Bu yolculuk uzun ve zorlu. Günlerdir yürüyoruz, fiziki yorgunluklar yaşıyoruz. Ama gönüllü desteklerle, halkımızın dayanışmasıyla yeniden güçleniyor ve yolumuza devam ediyoruz. Biz yalnızca belediye başkanlarımız için yürümüyoruz. Tutuklu belediye başkanlarımız yalnız değildir" dedi.

Aksaray CHP İl Başkanı Bilal Özdemir ise "Adana Gençlik kollarına üye genç kardeşlerimiz, haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanında tutulan belediye başkanlarımızın yanında olduklarını göstermek için yürüyor. Tüm bu hukuksuzluklara dikkat çekmek, isyan etmek, anti demokratik uygulamaları tüm dünyaya haykırmak için Adana'dan başlattıkları yürüyüşe destek olmak için bugün buradayız. Belediye başkanlarımız özgürlüklerine kavuşsunlar." diye konuştu.