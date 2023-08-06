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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Bilecik'e ziyaret gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Bilecik'e ziyarette bulundu. Killik, parti binasında toplantı yaptıktan sonra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bir takım ziyaret ve temaslar için Bilecik'e geldi.

Killik, ilk olarak parti binasında Gençlik Kolları Bilecik İl Başkanı ve teşkilatı ile toplantı yaptı. Ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç da hazır bulundu. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eden Subaşı, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Bilecik Subaşı Politika Haberler

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