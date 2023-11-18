CHP Gençlik Kolları Başkanı İstifa Eden Üyeye Saldırı İddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Vedat Kahriman'a saldıran 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren grup ise Kahriman'dan şikayetçi olduklarını ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ettiği için darp edildiği ileri sürülen Vedat Kahriman'a saldıran 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren grubun kendilerine iftira attığını ileri sürdükleri Kahriman'dan şikayetçi oldukları öğrenildi.

İddialara göre, geçmiş dönem CHP Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kahriman partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisine katıldı. Kahriman'ın işlettiği dükkana gelen ve CHP Gençlik Kolları yetkilisi olduğu ileri sürülen B.G. S.G. F.K. ve K.B., Kahriman'a partiden ayrıldığı için önce sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Olayın ardından yakalanan 4 şüpheli emniyete verdiği ifadelerinde iftiraya uğradıklarını ileri sürdü. Kahriman'dan şikayetçi olduklarını dile getiren şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ANKARA