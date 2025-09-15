Haberler

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturma, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı. Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Yapımcıdan resmi açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nin fişi çekiliyor mu? Yapımcıdan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.