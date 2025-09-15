CHP Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Beykoz'da CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçundan gözaltına alındı. Soruşturma, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldı.
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı. Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika