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CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar Görevinden İstifa Etti

Politika Haberleri

Seçimlerde hedeflediği sonuca ulaşamayan ve kurultay sürecine giren CHP'nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa etti. Uçar, istifa gerekçesini parti içi demokrasiye katkı sağlamak amacıyla açıkladı.

Seçimlerde hedeflediği sonuca ulaşamayan ve kurultay sürecine giren CHP'nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa etti.

CHP Gazantep İl Başkanı Neşet Uçar dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçar, "Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Politika Haberler

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