CHP Etimesgut İlçe Başkanı Adayı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı olağan kongresinde başkan adayı Faruk Özdemir, kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Özdemir, kongre alanında yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.