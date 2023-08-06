CHP Etimesgut İlçe Başkanı Adayı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
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CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı olağan kongresinde başkan adayı Faruk Özdemir, kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Özdemir, kongre alanında yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.
Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika