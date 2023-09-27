CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: 'İttifakı Eskişehirli Seçmen Yapacak'

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir seçmeninin sağduyusuna güvendiğini söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Genelde ittifaklar tabanda daha rahat yapılıyor. Daha uzlaşı ile yapılıyor. Eskişehir seçmenine ben bu konuda çok güveniyorum. İttifak olsun ya da olmasın tabanda bu ittifakın Eskişehirli seçmenin yapacağına inanıyorum" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Nur Süllü, CHP'nin Eskişehir il kongresine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jale Nur Süllü konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Eskişehir'e yakışan bir kongre oldu. Gerçekten barış ortamı içinde tam bir demokrasi şöleni halinde gerçekleştirdik kongremizi. Bildiğiniz gibi iki adayımız vardı. İkisi de partimizin çok kıymetli mensuplarıydı. Sevgili Figen Kahya ve Talat Yalaz'ın yarıştığı bir kongre gerçekleştirdik. Çarşaf listeyle yapıldı. Pek çok yerde bu konuda sıkıntılar çıkarken Eskişehir'de gerçekten herkes çarşaf liste konusunda uzlaştı. Çarşaf liste son derece demokratik ortamda gerçekleşti. Sonuçta da sevgili Talat Yalaz seçimin kazananı oldu ama ben esas kazananın Eskişehir il örgütümüz olduğunu düşünüyorum. Pırıl pırıl genç bir arkadaşımız örgütün içinden geliyor. Tepebaşı il sekreterimizdi daha önceki dönemde. Ben CHP'nin bu konuda çok büyük avantaj yaşayacağını düşünüyorum açıkçası. Ayrıca yerel seçimler yaklaşıyor. Güçlü bir yönetimle güçlü bir şekilde yerel yönetimlere hazırlanacağız.

"İTTİFAKI ESKİŞEHİRLİ SEÇMEN YAPACAK"

İttifaklar konusu aslında genel merkezlerin uğraşı alanına giriyor. Biz ancak kişisel görüşlerimizi açıklayabiliriz ama ben şunu söylüyorum; tabii ki ittifaklar birleşme, uzlaşı her zaman bu kültür içinde yer alması gereken konulardır diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi Eskişehir daha önce olduğu gibi beş dönemdir CHP'yi değerlendirecektir. Eskişehir seçmeninin sağduyusuna güveniyorum. Genelde ittifaklar tabanda daha rahat yapılıyor. Daha uzlaşı ile yapılıyor. Eskişehir seçmenine ben bu konuda çok güveniyorum. İttifak olsun ya da olmasın tabanda bu ittifakın Eskişehirli seçmenin yapacağına inanıyorum ben."