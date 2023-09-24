CHP Eskişehir İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Figen Kahya ve Talat Yalaz Aday Oldu

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Kongresi'nde il başkanlığına Figen Kahya ve Talat Yalaz aday oldu. Kongrede konuşan Kahya ve Yalaz, partililere tarafsızlık sözü verdi.

CHP Eskişehir 38. Olağan İl Kongresi, iki adaylı gerçekleşti. Kongrede il başkanlığına aday olan Figen Kahya şunları söyledi:

"Eğer sizlerin takdiriyle kongreden galip çıkarsam, adaylık açıklamamda da söylediğim gibi uzun ve meşakkatli bir yolculuk öyküsüne başlamış olacağız… Cumhuriyet Halk Partisi yüz yıllık tarihi boyunca pek çok badireyi defetmeyi başarmış, galibiyetten çok mağlubiyete şahit olmuş ancak yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen yıkılmamış, halkımıza daima güven vermiş bir çınardır. Bu parti kendisinin getirdiği demokrasiyle girdiği seçimlerde mağlubiyetler yaşamış, mallarına el konulmuş, pek çok kez kapatılma tehlikesi yaşamış, 12 Eylül gibi bir felaketin ardından kapatılmış, baraj altında kalmış, 3 kez ihtilal görmüş, sayısız darbe girişimine ve muhtıraya şahit olmuştur. Tüm bu olumsuzlukları gördüğü gibi, cumhuriyeti kurmuş, demokrasiyle taçlandırmış, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş, yurdun dört bir yanını Demirağlar ve fabrikalarla örmüştür. Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi demek Türkiye Cumhuriyeti demek olmuştur, partimizin tarihi Cumhuriyetimizin tarihiyle özleşmiştir."

"BELEDİYELERİMİZİ VERMEYECEĞİZ"

Talat Yalaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Tarafsız bir il başkanı olacağım. Başka türlü bir davranış benim örgüt anlayışıma ve talip olduğum görevin gereklerine uygun olmayacaktır. Tarafsızlık çok önemli. Burada seçilecek il yönetimi partiyi yerel seçimlere götürecek. Bu sürecin iyi yönetilmesi ve tüm örgütün sürece dahil edilmesi gerekiyor. Göreve geldikten sonra tüm örgütü kucaklayacak ve yerel seçimler için genç, dinamik aynı zamanda tecrübeli ve Atatürk ilkelerine bağlı bir ekiple birlikte terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Yılmaz Büyükerşen'in ve başarılı ilçe belediye başkanlarımızın marka haline getirdiği, hepimizin gurur duyduğu ve ilklerin şehri olan, kültür başkenti olan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Eskişehir'imizi rant siyasetine, gericilere, Atatürk düşmanlarına bırakmayacağız. Belediyelerimizi vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz."