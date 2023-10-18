CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı: '21 yaşındaki bir genç bu hayattan beklentilerini kaybetmişse bunun sorumlusu bu hayatı dayatanlardır'

CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler, Anadolu Üniversitesi Kampüsü'nde yaşamına son veren Resul A. ile ilgili basın açıklaması yaptı. Diler, gençlerin yaşama ve öğrenme hakkının yok olduğunu belirterek, bu durumun ülkenin nasıl bir noktaya geldiğini gösterdiğini söyledi.

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler, Anadolu Üniversitesi Kampüsü'nde yaşamına son veren Resul A. ile ilgili "21 yaşındaki bir genç bu hayattan beklentilerini kaybetmişse bunun sorumlusu bu hayatı dayatanlardır. Bunun sorumlusu en temel hakkı olan yaşama ve öğrenme hakkını bu gençliğe lütuf gibi gösterenlerdir" dedi.

CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler, Anadolu Üniversitesi Kampüsü'nde yaşamına son veren Resul A. ile ilgili basın açıklaması yaptı. Diler, şunları söyledi:

"ÜLKEMİZİN NASIL BİR NOKTAYA GELDİĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"

"Bugün burada yaptığımız basın açıklamasının sebebi malumunuz. Geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece maalesef şehrimiz elim bir olaya şahit oldu. 21 yaşında, hayatının henüz daha baharında genç bir kardeşimiz olan Resul intihar ederek yaşamına son verdi. Geçim sıkıntıları, hayata dair yaşadığı karamsarlık gibi problemlerden ötürü bir gencin yaşamına son vermesi ülkemizin nasıl bir noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu acı ölüm yalnızca Resul kardeşimizin yaşamdan kopması olamaz. Bu durum Ulu Önder'in gençlere emanet ettiği ülkenin can damarlarından birinin gençlerin yaşama ve öğrenme hakkının yok olduğunun açık kanıtıdır. Resul, mektubunda ahlaksızların bize ahlak öğretmesinden bıktık diyor. Rahatsız olduğu bir konudan bahsediyor. Türkiye'de her gün gençler, çocuklar intihar ediyor, hiçbir şey yapılmadığı gibi haberi de yapılmıyor, üstüne intihar eden suçlanıyor diyor. Keşke bu kadar pislik bir toplumda yaşamasaydık diyor.

"BU ÖLÜM BİR TOPLUMUN ÖLÜMÜDÜR, SON DERECE POLİTİK BİR MEVZUDUR"

Başta da söylediğim gibi bu ölüm umutları çalınmış bir gençliği, hayalsiz, hedefsiz kalmış bir gençliği işaret ediyor. Bu ölüm yalnızca kardeşimizin değil, büsbütün tüm gençliğimizin yok oluşudur. Bazı kesimler diyor ya hani mektubuna göre politik bir ölüm değil diye, tam tersi bu ölüm bir toplumun ölümüdür. Bu da son derece politik bir mevzudur. Kimse kusura bakmayacak, 21 yaşındaki bir genç bu hayattan beklentilerini kaybetmişse bunun sorumlusu bu hayatı dayatanlardır. Bunun sorumlusu en temel hakkı olan yaşama ve öğrenme hakkını bu gençliğe lütuf gibi gösterenlerdir. Sizlerin huzurunda söz veriyoruz, andolsun ki bu bozuk düzeni yok edeceğiz. Kendi çocukları ayakkabı kutularına milyonları sığdırırken, bu halkın evlatlarını hayatın hiçbir alanına sığdıramayanlardan hesap soracağız. Gençlerimizin yaşamdan kopmaması için elimizden geleni yapacağız, onlara, onlarla beraber umut yetiştireceğiz! Resul kardeşimize rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum."