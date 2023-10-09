CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

24 Eylül'de yapılan Eskişehir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde CHP Eskişehir İl Başkanı seçilen Talat Yalaz, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kurt: "Demokratik bir yarışın sonucunda bir yönetim ortaya çıktı. Yönetim hepimizin. Demokratik bir seçimde kazanana saygı gösteririz. İşin özü de esası da budur. Demokratik bir yarışa girince ya kazanırsın ya da kaybedersin. Bunun aksine bir şey düşünülemez. Bütün Türkiye'de de böyle olmalı. Yarışmaktan korkmamak gerek, yeter ki barış içinde bir yarış olsun. Bundan sonrası zor bir dönem. Yerel seçim öncesi, partilerin karıştığı bir dönem. Çok çalışmanız gerekiyor. Ben şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Kurt'a teşekkür eden CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz, yönetim olarak yapacakları çalışmaları anlattı. Yalaz, "Ben size teşekkür ediyorum. Sizi biz tanıyoruz, biliyoruz. Söylemleriniz benim sizi tanıdığım günden beri aynı. Örgütün aldığı kararlara her zaman saygı duyup, ona göre de hareket ediyorsunuz. Her zaman bizim yanımızda olacağınızı biliyoruz. Yerel seçim sürecine giriyoruz. İnançla, azimle çalışmaya hazırız. Herkes üzerine düşeni yapacak" diye konuştu.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraflarla sona erdi.