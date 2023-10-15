CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz: Eskişehir gençleri yerel seçimlerde yasaklara cevap verecek

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, valilik tarafından yasaklanan Octoberfast Eskişehir ile ilgili, "Eskişehir gençleri açısından bu yasaklar çok rahatsız edicidir. Bu zihniyet yerel seçimlerde hangi yüzle gençlerimizden oy isteyecektir? Eskişehir gençleri yerel seçimlerde bu yasaklara karşı en güzel cevabı verecektir" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Taşbaşı Kırmızı Salon'da haftalık pazar toplantısı düzenledi. Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve birçok partili katıldı.

"ESKİŞEHİR GENÇLERİ YEREL SEÇİMLERDE EN GÜZEL CEVABI VERECEKTİR"

Toplantıda konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz Valilik tarafından yasaklanan Octoberfest Eskişehir'e dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eskişehir'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Octoberfest'e yasaklama kararı getirilmiştir. Bu festivaller Türkiye'de yeni mi yapılmaktadır? Bu festivaller düzenli olarak yıllarca gençlerimiz tarafından yapılagelmiştir. Buralarda herhangi bir suç vs şeklinde bir durum oluşmadığı gibi devletin burada bir asayişi, suç oluşmasını engellemek konusunda muktedir olmadığını belirten bu karar kabul edilebilir değildir. Ayrıca devletin, bu tür bir organizasyonda gerekli güvenlik tedbirlerini alamayacağını da ima ettiğinden dolayı devlete de bir zarar vermektedir. Bu kararı biz kabul etmiyoruz. Bu yasaklamalar dediğim gibi birkaç yılda moda olmuştur. Daha öncesinde gençlerin yoğun katılımıyla düzenli olarak yapılan bu etkinlikler özellikle Eskişehir'de sosyal belediyecilik anlayışıyla görevini yürüten belediyelerimiz tarafından da birçok kere gençlerimiz için düzenlenmiştir. O nedenle özellikle Eskişehir gençleri açısından bu yasaklar çok rahatsız edicidir. Bu yasaklamacı ve müdahaleci zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tutumları da benzerdir. Bu zihniyet yerel seçimlerde hangi yüzle gençlerimizden oy isteyecektir? Eskişehir gençleri önümüzdeki yerel seçimlerde bu yasaklara karşı en güzel cevabı verecektir."