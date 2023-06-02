CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül: "Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, iktidarıyla muhalefetiyle kendilerine düşen görevin mesajları iyi okumak olduğunu dile getirerek, "Muhalefet seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp laik Cumhuriyet tehdit altındadır asla dememelidir. İktidarın muhalefete verilen oylara çok daha fazla saygı göstermesi gerekiyor. Her oy eşit ağırlıktadır. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, eşitiz. AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy vermeyeni asla kenara itmek doğru değil. Bana oy verenler benim düşüncesi doğru değildir. Önerim iktidar kendisine oy versin vermesin herkesi kucaklamalıdır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama vatanımız ortak paydamızdır" dedi.

Can Atalay'ın TBMM'de olması gerektiğini de söyleyen Sarıgül, "Can Atalay'ın hala hapiste tutuklanmış olması demokrasi adına kabul edilemez. Demokrasiyi savunmak hepimizin görevi ise seçilmiş vekilin hapiste değil Mecliste olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"CHP sırası mı yoksa ayrı parti mi?" şeklindeki soru üzerine Sarıgül, "Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Biz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.