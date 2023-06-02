Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na büyük vefa! Partisiyle birlikte CHP'ye katılıyor

CHP çatısı altında seçime giren ve seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'den Milletvekili seçilen ama başka partilere geçen isimleri eleştiren Sarıgül, Kılıçdaroğlu için büyük bir vefa gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sarıgül, "Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

PARTİSİYLE BİRLİKYE CHP'YE KATILACAK

Mustafa Sarıgül'ün genel başkan olduğu TDP'nin önümüzdeki günlerde bir büyük kongre düzenleyeceği ve CHP'ye katılma kararı alacağı öğrenildi. Sarıgül 2020 yılında DSP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu.