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CHP Erzincan İl Başkanlığına Fevziye Köylü Atandı

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Erzincan İl Kongresi sonucu oluşan il yönetiminin istifası sonucunda boşalan il başkanlığı görevine Fevziye Köylü atandı.

CHP Erzincan İl Başkanlığına Fevziye Köylü atandı.

4 Ekim 2023 tarihinde Erzincan İl Kongresi sonucu oluşan il yönetiminin 30/11/2023 tarihinde salt çoğunluğunun bir fazlasının istifa etmesi sonucunda görevden düşmesi ile boşalan il yönetimi ve başkanlığı görevine, partinin tüzüğü gereği Genel Merkez tarafından 06/12/2023 tarih 2023/1684 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile il başkanlığına Fevziye Köylü atandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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