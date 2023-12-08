CHP Erzincan İl Başkanlığına Fevziye Köylü Atandı
Erzincan İl Kongresi sonucu oluşan il yönetiminin istifası sonucunda boşalan il başkanlığı görevine Fevziye Köylü atandı.
CHP Erzincan İl Başkanlığına Fevziye Köylü atandı.
4 Ekim 2023 tarihinde Erzincan İl Kongresi sonucu oluşan il yönetiminin 30/11/2023 tarihinde salt çoğunluğunun bir fazlasının istifa etmesi sonucunda görevden düşmesi ile boşalan il yönetimi ve başkanlığı görevine, partinin tüzüğü gereği Genel Merkez tarafından 06/12/2023 tarih 2023/1684 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile il başkanlığına Fevziye Köylü atandı. - ERZİNCAN