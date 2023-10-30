CHP Ereğli İlçe Başkanı, Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımlar yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü hakkında şikayette bulundu

Konya'da, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, sosyal medyadan Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımlar yaptığı için açığa alınan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan savcılığa şikayette bulundu.

Konya'da, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, sosyal medyadan Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımlar yaptığı için açığa alınan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan savcılığa şikayette bulundu.

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, dün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" yazılı mesaj paylaştı. Takipçilerin tepkisi üzerine yeni bir paylaşım yapan Özince, Cumhuriyet'i överek, "Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100'üncü yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle" ifadesini kullandı.

Konya Valiliği, Özince hakkında idari soruşturma başlatıp, müfettiş görevlendirdi ve görevden açığa aldı. CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş da bugün bir grup partiliyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Özince hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi gereğince, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan şikayette bulundu. Türktaş, konuyla ilgili, "Atatürk düşmanı olan bu şahsın, yargılanmasını, cezasının yüce Türk adaleti tarafından verilmesini temenni ediyoruz. Suç duyurusunda bulunduk. Susmayacağız. Bizi susturamayacaksınız. Atatürk düşmanları ve Cumhuriyet düşmanları karşısında sessiz kalmayacağımızı tekrar beyan ediyorum" dedi. (DHA)