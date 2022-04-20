CHP, engellilerin sorunlarını çalıştayda masaya yatıracak

CHP'nin engelli politikaları 27 Nisan 2022 Çarşamba günü düzenlenecek çalıştayda güncellenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce farklı sektörlerde yaşanan istihdam sorunlarını tartışmak ve somut çözüm önerilerini geliştirmek için çalıştaylar serisi başlatan CHP, bu kez de engelli sorunlarını masaya yatıracak.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın tarafından yayımlanan davetiyede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda çalıştay düzenleneceği belirtildi.

Türk lirasında yaşanan değer kayıpları, süregelen zamlar ve enflasyon nedeniyle engellilere ayrılan 2022 bütçe ödeneklerinin yılın ilk üç ayında dahi gerçekçi olmaktan çıktığı belirtilen davetiyede, engellilerin eşitlikçi bir anlayışla sorunlarının çözümü için 2022 bütçesindeki "ilgili bütçe kalemlerini" ve "mevcut engelli politikalarını" eleştirel bir süzgeçten geçirmek ve yapıcı öneriler geliştirme ihtiyacının da arttığı vurgulandı.

Bu nedenle "Engelliler Çalıştayı" gerçekleştirilmesi kararı alındığı ifade edilirken, çalıştayda engelli politikalarının 2022-2024 yılları için öngörülen bütçe ödenekleri üzerinden, katılımcıların "mevcut duruma dair analizlerini" ve "alternatif politika önerilerini" dile getirmelerinin sağlanacağı duyuruldu.

Katılımcıların sunacağı eleştiri ve çözüm önerileri rapor haline getirilerek CHP'nin "engelli politikaları"nın güncelleneceği de açıklandı.

Gün boyu sürecek çalıştaya, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve parti yöneticileri ile bazı milletvekilleri katılacak.