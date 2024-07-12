CHP Elmalı İlçe Başkanı Tutuklandı
Hakaret suçundan hapis cezası ile aranan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklandı.
Hakkında hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın (53), Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Aydın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA