CHP Ekonomi Masası Yeni Dönemde Çalışmalara Başlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, yeni dönemde çalışmalarına başlıyor. Heyet, ekonomi ile ilgili sorunları yerinde inceleyip çözüm önerileri sunmak amacıyla il ziyaretleri yapacak ve sektörel toplantılar düzenleyecek. Ayrıca deprem bölgesindeki ekonomik tabloyu da incelemek için özel bir komite oluşturulacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, yeni dönemde çalışmalarına başlıyor.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, geçen dönem yoğun bir çalışmayla 44 ili ziyaret eden ve 40 bin kilometreden fazla yol kateden ekonomi masası heyeti, 28. Dönem'de yeni kadrosuyla ekonomi ile ilgili sorunları il ziyaretleriyle yerinde inceleyip, kapsamlı çözüm önerileri ortaya koymak üzere yola çıkacak.

Genel merkezde, dün ilk toplantısını düzenleyen heyet, bu dönem çalışmalarında il programlarının yanında sektörel toplantılara da yer verme kararı aldı. CHP Ekonomi Masası, deprem bölgesindeki ekonomik tabloyu da özel olarak mercek altına alacak. Bu çerçevede, "Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi" oluşturulurken, Türkiye genelinde gıda, tarım, tekstil, konut gibi sektörlere ilişkin daimi komisyonlar kurulacak.

Heyet, illerin ticaret ve sanayi odaları, iş insanları, sanayiciler, dernekler, organize sanayi bölgeleri yöneticileri, emek örgütleri, esnaf ve çiftçi örgütleri, meslek odaları, ticaret borsası yöneticileri ve STK temsilcileri ile kapsamlı toplantılar yaparak, hem il hem de Türkiye ölçekli kapsamlı raporlar hazırlayacak ve çözüm önerileri geliştirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyetinde, şu isimler yer alacak:

"Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İşveren Örgütleri ve Eğitim ve Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yurtdışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, önceki dönem İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Bihlun Tamaylıgil."

CHP Ekonomi Masasının saha koordinatörlüğünü Bolu Milletvekili Türker Ateş, sekreterliğini ise Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yürütecek.