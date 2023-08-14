CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hayat Pahalılığına Dikkat Çekti

CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile marketlerdeki yüksek fiyatlara ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Ekiz, "Ey AKP, vatandaşımız alışveriş yapamaz hale geldi. Evlerde tencere kaynamıyor, tencere. Bunun tek sorumlusu sizlersiniz" dedi.

Geçen günlerde yayınladığı bir video ile hayat pahalılığına ve üreticilerin sorunlarına dikkat çeken CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, bu kez de zincir bir markete giderek ürünlerin fiyatına tepki gösterdi. Ekiz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, şunları söyledi:

"Bugün yine marketteyiz. Bir kilo domates 35 lira, bir kilo biber 50 lira, bir kilo soğan 10 lira, bir kilo ayçiçek yağı 50 lira, altılı yumurta 30 lira, bir kilo mercimek 50 lira, bir kilo kuru fasulye 73 lira, bir kilo bulgur 30 lira, bir kilo pirinç 88 lira, bir kilo şeker 33 lira, 16'lı tuvalet kağıdı 200 lira, 3 kilo çamaşır deterjanı 185 lira. Bir kilo et alalım istedik ama fiyatların yanına yaklaşılacak gibi değil.

Ey AKP, milletimizi düşürdüğünüz durum işte bu. Vatandaşımız alışveriş yapamaz hale geldi. Evlerde tencere kaynamıyor, tencere. Bunun tek sorumlusu sizlersiniz."