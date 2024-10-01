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CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı'dan Ediz Ün Açıklaması

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı'dan Ediz Ün Açıklaması
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CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, milletvekili Ediz Ün'ün istifa süreci ve devam eden gümrük kaçakçılığı soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Ün'ün durumunun aklanması halinde partiye dönüşünün değerlendirileceği belirtildi.

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, milletvekili Ediz Ün'ün CHP'den istifa sürecine ilişkin, "Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra soruşturmanın neticesine göre yeniden bununla ilgili değerlendirme yapılacak, kendisinin aklanma durumunda tekrar partiye dönüşü değerlendirilecek." dedi.

Taybıllı, CHP Edirne İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne milletvekili Ün'ün aracında yaşanan gümrük kaçakçılığı olayıyla ilgili adli sürecin sürdüğünü belirtti.

Ün'ün soruşturma tamamlanana kadar CHP'den istifa etme talebinde bulunduğunu ve talebinin uygun görüldüğünü ifade eden Taybıllı, "Dolayısıyla faaliyetlerini şu an CHP çatısı altında yürütmüyor. Soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra soruşturmanın neticesine göre yeniden bununla ilgili değerlendirme yapılacak kendisinin aklanma durumunda tekrar partiye dönüşü değerlendirilecek." diye konuştu.

Taybıllı, bir gazetecinin Ün'ün yurt dışı seyahatleriyle ilgisi sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her zaman için hepimize şunu dile getiriyor. 'Biz CHP üyeleri olarak, sadece yöneticiler için değil, düz üyeler olarak halkta karşılığı olan, halkın önemsediği insanlarız. Dolaysıyla bu bizim aslında hem vatandaş hem de CHP üyeleri olarak asli sorumluluklarımızdan uygun şekilde davranmalıyız.'

Yurt dışına çıkma sayısına baktığımızda, aslında hepimiz Edirne'de yaşıyoruz, hepimizin bildiği gibi Edirne için genel anlamda değerlendirirsek, bu sayı çok anlamlı bir sayı gibi gelmiyor bize. Çünkü 12 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. Yani akşam 23.00'da çıkıp 01.00'de gelse iki gün orada kalmış gibi oluyor. Dolayısıyla süreç nasıl değerlendirilir, Genel Merkez bu konuyu nasıl değerlendirir? Onu da zaman içerisinde göreceğiz zaten."

Ün'ün açıklaması

Bu arada CHP'den istifa eden bağımsız Milletvekili Ediz Ün de yaptığı yazılı açıklamada 20 Eylül'de aracında çok sayıda elektronik sigara bulunmasına ilişkin şüpheliler hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Bulgaristan'a yaptığı giriş ve çıkışlarla ilgili yanlış yanıltıcı haberler yapıldığını ileri süren Ün, Edirne'de yaşayan herkesin zaman zaman ailesi veya arkadaşlarıyla Bulgaristan'a gittiğini söyledi.

Olayın yaşandığı gün aracı servise götürmesi için şoförüne verdiğini aktaran Ün, "Şahıs, ben evimde istirahatte olduğum esnada aracıma hiçbir suretle haberim olmadan suça konu elektronik sigaraları yükleyip yanına Ç.R.Ç'yi alarak yola çıkmış, daha sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmuştur. Olayın tamamı bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'a giriş ve çıkışlarında olağanüstü bir durum olmadığını öne süren Ün, şunları kaydetti:

"Yapılan haberlerde sanki bütün Bulgaristan'a giriş çıkışlarım F.A. ile birlikte yapılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bütünüyle algı oluşturmak için kullanılan ve olayın mağduruyken faili gibi gösterilmeye çalışıldığım bu olayın çarpıtılmasının başka bir yönü de buradadır."

Kaçakçılık olayı

Edirne'de 10 gün önce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurmuş araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etmişti.

Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika

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