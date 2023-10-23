CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresini eleştirdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, tezkereyle yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının önünün açılacağını öne sürdü.

CHP olarak teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi desteklediklerini aktaran Kahraman, "Aziz milletimiz bilmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 'terörle mücadele' adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı okundan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesini kabul etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Keşan'da arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Keşan Doğal Afet Kurtarma Derneği (KEDAK) tarafından arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikata katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, KEDAK'ın önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Derneğin her zaman yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren ve afet bölgelerinde gösterdikleri büyük çabalar ile Keşan'ın gururu olan Keşan Doğal Afet Kurtarma Derneğimizin enkaz arama tatbikatına katıldık. Yalova'da gerçekleştirilecek uluslararası tatbikata sıkı şekilde hazırlanan ekibimizin beceri ve kabiliyetlerine hayran kaldık. KEDAK'ın Keşan halkını afetlere karşı hazırlayan ve koruyan çabalarını takdir ediyor, destekliyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızı da KEDAK'ın bir parçası olmaya davet ediyoruz."

Edirne 9. Kitap Günleri'nin ardından

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9. Kitap Günleri'nin kentin kültür hayatına katkı sağladığını bildirdi.

Balkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, kitap fuarlarının yazarlarla okuyucuları buluşturan önemli etkinlikler olduğunu belirtti.

Edirne'deki etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Balkanlı, şunları kaydetti:

"Bu fuar Edirne'nin kültürel zenginliğini arttıran ve halkımızın okuma alışkanlığını teşvik eden önemli bir etkinlik haline gelmiştir Bu etkinlik Edirne'nin kültürel canlılığını arttırmakla kalmayıp ayrıca kentimizi ulusal düzeyde daha da tanınır hale getirmiştir. Edirne Kitap Günleri'nin başarılı bir şekilde düzenlenmesinde göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı bir eğitimci olan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz."