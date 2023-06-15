CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer: Orman yangınları ile mücadele bütçesi düşürülmemeli

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, orman yangınları ile mücadele bütçesinin düşürülmesine tepki gösterdi. Dinçer, yazılı bir açıklama yaparak orman yangınlarına karşı kapsamlı ve sürekliliği olan tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan ve yaban hayatımız yok oluyor. Ekolojik yıkım yaşıyoruz. Ancak orman yangınlarına karşı kapsamlı ve sürekliliği olan tedbirlerin alınması gerekirken, orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe düşürülüyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Orman yangınları ile mücadele bütçesini yeniden gözden geçirin" dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, orman yangınları ile mücadele bütçesinin düşürülmesine tepki gösterdi. Dinçer, yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR"

"Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan ve yaban hayatımız yok oluyor. Ekolojik yıkım yaşıyoruz. Ancak orman yangınlarına karşı kapsamlı ve sürekliliği olan tedbirlerin alınması gerekirken, orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe düşürülüyor. Bu kabul edilemez bir durumdur."

2022 yılında Orman Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yangın sezonunun tüm yılı kapsayacak şekilde genişletildiğini hatırlatan Dinçer şunları ifade etti:

"ORMAN YANGINLARINA AYRILAN BÜTÇENİN DÜŞÜRÜLMESİ TEZATLIK OLUŞTURMAKTADIR"

"Yapılan düzenlemeyle, Mayıs – Kasım ayları arasında olan yangın sezonu tüm yıla yayılmıştır. Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle yangın tehlikesinin arttığı bir dönemde bu doğru bir düzenlemeydi. Ancak orman yangını sezonu uzatılırken, orman yangınlarına ayrılan bütçenin düşürülmesi tezatlık oluşturmaktadır.

"ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE BÜTÇESİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN"

Orman Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Performans Programında, 2023 yılında orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçe 10 milyar 224 milyon TL. Ancak geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele için harcanan tutar 12 milyar 384 milyon TL.

Orman yangını riskinin arttığı, geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarına müdahalede yaşanan aksaklıklar ortadayken bütçenin düşürülmesi ormanlarımızın yok olmasına göz yummaktır. Orman yangınları ile mücadele bütçesini yeniden gözden geçirin."