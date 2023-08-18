CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cezaevi'ndeki hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cezaevi'ndeki hak ihlalleri iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, '17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Diyarbakır'da cezaevlerinde kötü muamele gördüğü gerekçesiyle toplam kaç hükümlü ve tutuklu başvuru yapmıştır? Başvurular akabinde toplam kaç cezaevi yöneticisi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Diyarbakır'da cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve yaşam hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla cezaevlerinde bulunan kamera görüntüleri incelenmiş midir ya da incelenecek midir?' dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cezaevi'ndeki hak ihlalleri iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Diyarbakır'da cezaevlerinde kötü muamele gördüğü gerekçesiyle toplam kaç hükümlü ve tutuklu başvuru yapmıştır? Başvurular akabinde toplam kaç cezaevi yöneticisi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Diyarbakır'da cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve yaşam hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla cezaevlerinde bulunan kamera görüntüleri incelenmiş midir ya da incelenecek midir?" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Cezaevi'ndeki hak ihlalleri iddiaları ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, önergesinde, "Diyarbakır'da cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, cezaevi yönetimlerinin haksız uygulamaları ve mahpusların maruz kaldığı koşullara dair haberler basına ve kamuoyuna yansımaktadır" dedi.

Tanrıkulu, Bakan Tunç'tan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"1 Ocak 2022 – 17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Diyarbakır İlindeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dair Bakanlığınıza yapılan toplam kaç başvuru ve şikayet bulunmaktadır? Anılan tarihler arasında bahse konu başvuru ve şikayetlere ilişkin Bakanlığınızca ne tür işlemler yapılmıştır? Sivil toplum kuruluşları tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda birçok rapor hazırlanmaktadır. Türkiye'de cezaevlerinde temel hakların askıya alındığı, keyfi uygulamaların yapıldığı göz önüne alındığında, Bakanlığınızca hem Diyarbakır hem de Türkiye genelinde cezaevlerinde yeterli denetimin sağlanması konusunda etkili ve somut önlemler alınacak mıdır?

" KAMERA GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ Mİ?"

17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Diyarbakır'da cezaevlerinde kötü muamele gördüğü gerekçesiyle toplam kaç hükümlü ve tutuklu başvuru yapmıştır? Başvurular akabinde toplam kaç cezaevi yöneticisi hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır? Diyarbakır'da cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen kötü muamele ve yaşam hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla cezaevlerinde bulunan kamera görüntüleri incelenmiş midir ya da incelenecek midir? İncelenmişse, Bakanlığınızca ne tür yasal işlemler yapılmıştır?