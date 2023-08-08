CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremden etkilenen esnafa ayrımcılık yapıldığını iddia etti

Tanrıkulu, depremden etkilenen Diyarbakır esnafının kredi geri ödemelerinde ayrımcılık yapıldığını belirterek, bu durumu kınadığını ve Diyarbakır'ın da destek kapsamına alınmasını talep etti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremden etkilenen Diyarbakır esnafına kredi geri ödemelerinde ayrımcılık uygulandığını iddia etti.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerinin geri ödemeleri için 6 ay daha faizsiz erteleme imkanı getirildiğini anımsattı.

Diyarbakır'ın da depremden etkilenen iller arasında olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "Diyarbakır bu kararnamenin dışında bırakıldı. Diyarbakır'daki esnafların Halk Bankası'na borcu varsa bu ertelenmeyecek. Diyarbakır'a Sayın Cumhurbaşkanı tarafından uygulanan bu ayrımcılığı kınıyorum. Diyarbakır'daki esnaf da perişan. Diyarbakır'ın da bu kapsam içine alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Tanrıkulu, Anzele Mahallesi'nde acele kamulaştırma yapıldığını da ifade ederek, kamulaştırma bedelinin 60 bin lira belirlenerek vatandaşların mağdur edildiğini öne sürdü.

Sur ilçesinde 2016'dan bu yana düzenleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Tanrıkulu, "Dört mahalleyle ilgili olarak yapılan hiçbir çalışma yok. Sadece ranta dönük çalışmalar var. Yeni bir çalışma yapılması lazım." dedi.