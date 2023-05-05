CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Canlı Hayvan Borsası'nın Kapatılması Kararına Tepki Gösterdi

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, seçim gezileri kapsamında Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek esnaf ve üreticilerle bir araya geldi. Tanrıkulu, dezenfekte gerekçesiyle borsanın hafta içi kapatılması kararından vazgeçilmesi için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'ne çağrı yaptı. Tanrıkulu, "Çarşamba günleri bu pazarı, bu borsayı kapatıyorlar. Nedeni neymiş, dezenfekte etmekmiş. Pazar günü zaten kapalı, neden pazar günü bu işlemi yapmıyorsunuz? Amaçları buradaki üreticiye, buradaki esnafa zarar vermek. Buradan hem Valiye hem de Genel Sekretere sesleniyorum, çarşamba günleri bu borsayı kapatmayın, üreticilere ve esnafa bu eziyeti yaptırmayın" dedi.

Sabah erken saatlerinde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'na giden CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfekte işlemlerini gerekçe göstererek her hafta çarşamba günleri borsayı kapatmasına tepki gösterdi ve dezenfekte işlemlerinin zaten borsanın kapalı olduğu pazar günleri yapılmasını istedi.

"PAZAR GÜNÜ ZATEN KAPALI"

Borsa esnafını dinleyen Tanrıkulu, esnafın gündeme getirdiği uygulamaya tepki gösterdi. Hafta ortasında gerçekleşen uygulamanın esnafa zarar verdiğini dile getiren Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'ndayım, üreticilerle ve esnaflarla görüştüm, herkes kan ağlıyor. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nden ve yönetiminden büyük şikayetleri var. Bakın şunu anlatmak istiyorum, çarşamba günleri bu pazarı, bu borsayı kapatıyorlar. Nedeni neymiş, dezenfekte etmekmiş. Pazar günü zaten kapalı, neden pazar günü bu işlemi yapmıyorsunuz? Amaçları buradaki üreticiye, buradaki esnafa zarar vermek. Hafta ortasında bu hayvan pazarı neden kapatılır? Neden üreticilere ve esnafa bu zorluk yaşatılır? Bunu mutlaka ama mutlaka büyükşehir kayyumlarına soracağım ve çarşamba günleri buranın açık olması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Buradan hem Vali'ye hem de Genel Sekreter'e sesleniyorum, çarşamba günleri bu borsayı kapatmayın, üreticilere ve esnafa bu eziyeti yaptırmayın."