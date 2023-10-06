CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde Halkın Partisi Vurgusu

CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde Divan Başkanı seçilen milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Partimizi halkın partisi yapacağız. Halkın partisi yapmak için bu kongre ve kurultayları yapıyoruz. Partimizi gerçek anlamda emekçilerden, yoksullardan, kadınlardan, ezilenlerden yana bir çizgiye taşımamız lazım…. Seçimlerde Genel Başkanımıza, Diyarbakır'dan büyük destek olundu. Milletvekili seçimlerinde büyük destek aldık. Onun da yükü bizlerin omzunda. Bu halkın, bölgenin ve Diyarbakır'ın bizden büyük beklentileri var. O beklentilere layık olacak bir siyasal çizgiyi, partimizde oturtmamız lazım" dedi.

CHP Diyarbakır İl Kongresi bugün bir düğün salonunda yapılıyor. Kongre'de Divan Başkanlığı'na seçilen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"İnsanın kendi hayatında, geçmişini test edeceği zamanlar çok önüne çıkmaz. Nerede doğru, nerede yanlış yaptı... Ama Diyarbakır Milletvekili adaylığı bana bütün geçmişimi sorgulatma ve test etme imkanı sundu. Diyarbakır'a geldim. Partimizden Diyarbakır Milletvekili adayı oldum. ve bu seçimde, geçmişimi test etme imkanı buldum. Diyarbakır, beni yalnız bırakmadı, ahde vefa gösterdi. Bana destek olan, partimize oy veren bütün hemşirelerimize kongre kürsüsünden bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana en büyük mirası bıraktılar, aynı zamanda en büyük yükü de yüklediler. Ona layık olmaya çalışıyorum, çalışacağım. Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimi şimdiye kadar hayatımın hiçbir aşamasında mahcup etmemeye çalıştım, bundan sonra da mahcup etmeyeceğim bundan emin olabilirsiniz. Partiye nasıl katıldığımı, neler yaptığımı aşağı yukarı buradaki hazirun biliyor. Bundan sonrası bakımından da ifade edeyim: Partimizi halkın partisi yapacağız. Halkın partisi yapmak için bu kongre ve kurultayları yapıyoruz. Partimizi gerçek anlamda emekçilerden, yoksullardan, kadınlardan, ezilenlerden yana bir çizgiye taşımamız lazım. ve partimizi gerçek anlamda barıştan, dostluktan, dayanışmadan yana olan bir çizgiye taşımamız lazım. İnsanlar bu kurultaydan sonra partimize baktığı zaman sadece bunu görmeliler. Seçimlerde Genel Başkanımıza, Diyarbakır'dan büyük destek olundu. Milletvekili seçimlerinde büyük destek aldık. Onun da yükü bizlerin omzunda. Bu halkın, bölgenin ve Diyarbakır'ın bizden büyük beklentileri var. O beklentilere layık olacak bir siyasal çizgiyi, partimizde oturtmamız lazım. Bundan sonrası bakımından bütün çabamız bunun için olacak."