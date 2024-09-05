CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Dış Politika Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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