CHP, DEVA ve Saadet Partisinden 3 milletvekiline dokunulmazlık dosyası sunuldu
CHP, DEVA ve Saadet Partisine ait 3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP, DEVA ve Saadet Partisinden birer milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.