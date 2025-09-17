CHP'den 'Zeytin-Maden Yasası'na Anayasa Mahkemesi Başvurusu

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 'zeytin-maden yasası' olarak bilinen '7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de kabul edilen '7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali ile ilgili hazırlanan ve 5'i bağımsız 12 partiden 260'ın üzerinde milletvekilinin imzaladığı başvuru dilekçesini AYM'ye sundu. Günaydın, daha sonra milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile AYM önünde açıklama yaptı. Günaydın, zeytinliklere, meralara, ormanlara, tarım alanlarına ve tüm ekosisteme büyük bir saldırı niteliğindeki yasanın, tüm gayretlerine rağmen TBMM'den geçirildiğini söyleyerek, Şunu ifade etmek isterim ki sıklıkla yoklama isteyerek birçok yasayı engelleyebildik. Ama bu yasa için gece 03.00'te dahi yoklama istesek, AK Parti'nin bütün milletvekilleri adeta Meclis'te asker olmuş, el kaldırmak için bekliyorlardı. Bu, sermayenin üzülerek söylüyorum ki Cumhur İttifakı'na ne ölçüde egemen olduğunun en açık göstergesi niteliğindedir diye konuştu.

'ZEYTİNİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Söz konusu yasanın bir yıkım yasası olduğunu savunan Günaydın, Acele kamulaştırma özelliğini her alana yaydılar. Çevresel Etki Değerlendirmesi'ni (ÇED) bir ön koşul olmaktan çıkarttılar, esnettiler. Artık birçok alanda ÇED alınmadan madencilik yapılabilecek, yenilenebilir enerji tesisleri kurulabilecek. Bu yasanın uygulanması, Türkiye'nin zaten mahvedilen ekosisteminin geri dönüşsüz olarak elden çıkması anlamına geliyor. Bu bağlamda biz Anayasa Mahkemesi'ne buradan seslenmek istiyoruz; 10 küsur yıldır yürütmeyi durdurma kararı vermediniz. Burada telafisi imkansız zararların doğması ve hukuka açık aykırılık ilkeleri birlikte gerçekleşiyor. İşte dün zeytin ağaçlarımıza kıyan ve bunu da bilimsel mütalaa adı altında meşrulaştırmaya çalışanların, o ellerini kırmamız ve orayı durdurmamız lazım. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne iki önemli görev düşüyor. Lütfen öncelikle ve derhal yürütmeyi durdurma kararı veriniz ve arkasından da gecikmeksizin iptal kararını veriniz. Bu memleket hepimizin. Toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza, zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi.