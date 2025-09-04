Haberler

CHP'den YSK'ya 'Tam Kanunsuzluk' Başvurusu

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal etmesine karşı Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunarak, bu durumun 'tam kanunsuzluk' teşkil ettiğini savundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ifadesi yer aldı.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği ileri sürüldü.

Başvuruda, seçimlerin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtilerek, YSK'nin seçim hukukunda "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
