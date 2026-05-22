CHP'den YSK'ya 'mutlak butlan' başvurusu

YETKİ YSK'DA

CHP tarafından YSK Başkanlığı'na yapılan başvuruda, seçim ile ilgili işlemlerde son karar yetkisinin YSK'da olduğu, bu yüzden de bölge adliye mahkemesinin kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbataların iptal edilemeyeceği belirtildi. CHP'nin YSK'ya vermiş olduğu dilekçede, kararın 'madden ve hukuken uygulanamaz' olduğu belirtilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi. Dilekçede ayrıca; 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan 39'uncu Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun belirlenmesi istendi.

