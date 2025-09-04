CHP'den YSK'ya İtiraz: İlçe Kongreleri İptal Edildi

İSTANBUL'daki Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe seçim kurulları tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda ilçe kongrelerini iptal etmesi üzerine CHP avukatları, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak kararlara itiraz etti. İtiraz başvurusunda kararların 'Tam kanunsuzluk' teşkil ettiği savunuldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti. Bu kararlar üzerine CHP avukatları, Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun imzasıyla sunulan dilekçede, söz konusu kararların hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir 'Görev gasbı' olduğu belirtildi. Başvuruda, Anayasa'nın 79'uncu maddesi gereği seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK'dan ilçe seçim kurulu kararlarını 'Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırması talep edildi.