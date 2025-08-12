CHP'den Yeni Anayasa Çalışmalarına Karşı Çıktı

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığıyla anayasa yapamayız' diyoruz. İlk günlerde yaşanan o tartışmalardan sonra şu açıkça ortaya çıktı; bu komisyon asla bir anayasa çalışması yapmayacak" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili taleplerinin karşılandığını belirtti ve komisyonda yeni anayasa tartışmalarının olmayacağını söyledi. Emir, komisyonun 3'üncü toplantısı ile ilgili, "Komisyon yönergesi hazırlanırken ve komisyon genelinde yaptığımız tüm konuşmalarda partimizin geleneksel tutumunu takınarak; özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının komisyonun amaçları arasında olmaları gerektiğini söyledik. Bunlar olmadan toplumsal barışın sağlanması, Kürt sorunu da dahil içinde bulunduğumuz herhangi bir sorunun çözülmesi olanaksızdır. Biz ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü, basın özgürlüğü, tutuksuz yargılamanın asli olması gerektiği gibi en temel hukuk ilkelerine uyulmadan ülkemize demokrasi gelemeyeceğini çok iyi biliyoruz ve özellikle de bu konuların altını çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emir, komisyonun ismi için Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat önerisinde bulunduklarını belirterek, "Dolayısıyla bugünkü komisyonun adı da bize göre eksiktir ama 'Demokrasi' kavramının orada olması nedeniyle bizim açımızdan tatmin edebilecek noktadır. 'Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığıyla anayasa yapamayız' diyoruz. İlk günlerde yaşanan o tartışmalardan sonra şu açıkça ortaya çıktı; bu komisyon asla bir anayasa çalışması yapmayacak ama yine de biz bu başlığı kaldırmadık. Çünkü biz bu çalışmayı çok önceden başlattık ve uzun süredir geleneksel hale getirdiğimiz tutumuz; AYM ve AİHM kararlarına uymayan, anayasayı çiğnemeyi alışkanlık haline getiren bir iktidarla asla bir anayasa masasına oturmayacağımızı söylemiştik" dedi.

Emir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı davası nedeniyle cezaevinde bulunan kişilerin cezaevinden çıkarılması gerektiğini ekledi.

TAHLİYE TALEBİ

Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise "Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar mevcut kanunların uygulamasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi hayati önemdedir. Çünkü Türkiye'de Kürt sorununun çözümü gerçek bir demokrasi inşasından bağımsız düşünülemez. Kayyımlar derhal geri çekilmelidir ve kayyım düzenlemesi de kaldırılmalıdır. Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn etme çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanan tüm siyasetçi ve bürokratlar tahliye edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

