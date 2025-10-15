CHP'den Yargı Paketi Üzerine Açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 11. Yargı Paketi'nde yer alacağı iddia edilen LGBT'lilerle ilgili düzenlemelere ilişkin, "Komisyona gelince CHP'nin yetkili kurullarında konuşacağız, düşüneceğiz, değerlendireceğiz ve tavrımızı ortaya koyacağız." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında mayıs ayında tutuklanan Ünsal Ban'ın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen ülkeden kaçtığını öne sürerek, eleştirilerde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin talep ettiğini anımsatan Günaydın, konser soruşturmasına ilişkin 8 Ekim'de hazırlanan iddianamede Yavaş'ın konuyla bir ilgisinin olmadığının açıkça ortaya konduğunu söyledi.

Yavaş hakkında algı kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Günaydın, "Ankara'yı 25 yıl parsel parsel satanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşırken Mansur Yavaş'a yönelik iftiralarınız ve ona yürüme çabalarınız vatandaşın gönlünde ancak nefretle karşılanır. Her gün bir başka iftira atılıyor." dedi.

Ankara'daki trafik sorunu için Yavaş'ın göreve geldiği ilk günden itibaren planladığı 37 adet alt-üst geçit, köprülü kavşak ve viyadük projesinden 33'ünü tamamladığını, 4'ünün yapımının sürdüğünü ve ana hatlar için alternatif 5 bulvar hattı açıldığını dile getiren Günaydın, il genelinde devam eden kısmi su kesintilerinin de İvedik'teki içme suyu hattında devam eden tamirat işinin tamamlanmasının ardından sona ereceğini anlattı.

Günaydın, iktidarın barınma sorununa yönelik TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde "Yeni Yuvam Modeli" geliştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi 'Yeni Yuvam projesiyle aylık 66 bin ile 150 bin liralık taksitlerle seni konut sahibi yapacağım' diyorlar. Soruyorum sizlere, evi olmayan bir insan ayda 66 bin ile 150 bin lirayı nasıl ödesin? Herkesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz? Bir de Yüzyılın Konut Projesi var. Artık diyorlar ki, 'Sizi ev sahibi yapamadık, bari uygun kiralık ev yapalım. 500 bin sosyal konut üreteceğiz ve kira çerçevesinde vatandaşlarımıza sunacağız.' Viyana'da bu iş 130 yıldır yapılıyor. Bir sosyal demokrat belediye. Siz çok geç kaldınız. Vatandaş açısından ne zaman yapsanız kardır ancak bunu da istismar etmeyin."

Bir gazetecinin, 11. Yargı Paketi'nde, LGBT'li bireylerin yaşam haklarına yönelik kısıtlama getirecek düzenlemelerin yer aldığı ifade edilerek, değerlendirmesini sorması üzerine Günaydın, "Biz henüz taslağı görmedik. TBMM ve komisyona gelmedi. Komisyona gelince CHP'nin yetkili kurullarında konuşacağız, düşüneceğiz, değerlendireceğiz ve tavrımızı ortaya koyacağız. Şu çok açık ki Adalet ve Kalkınma Partisi bazı değer yargılarının arkasına saklanarak ucuz siyaset peşindedir." yanıtını verdi.