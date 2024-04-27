Üye Girişi
Haberler

CHP'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağına tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağına ilişkin eleştirilerde bulundu ve müfredatın geri çekilerek yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağına ilişkin, "Bu müfredatın geri çekilmesi, eğitim programlarının eğitim fakülteleri, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, öğretmenler ve velileri de kapsayacak şekilde tüm eğitim paydaşlarının dahil edildiği bir tartışma süreci ile yeniden ele alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, yazılı açıklamasında, müfredatın "Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu" olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de 2002'ye kadar "müfredat" yerine "program" sözcüğünün kullanıldığını ifade eden Özçağdaş, "maarif" sözcüğün kullanımdan kalktığını savundu.

Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığının Türkçenin gramer yapısına uygun olmayan sözcükler seçmesi, bunu telkin etmesi, daha başlangıçta eğitim programlarının nasıl bir zihniyetle hazırlandığını bize göstermektedir. Bilim alanlarını yok sayarak hazırlanan metinlere öğretim programı denmesi de zaten mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Müfredat taslağında Atatürk, Cumhuriyet, çağdaş, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine neredeyse hiç yer verilmediğini ileri süren Özçağdaş, "İçerik, 'erdem-değer-eylem' modeliyle programı hazırlayanların ideolojik tutumlarını sonuna kadar yansıtmaktadır. Eğitim programları, çocukların aileden, çevreden edindikleri değerler karşısında taraf olamaz. Programların benimsediği değerler test edilmiş, geçerliliği ortaya konulmuş, çocukların yararına, tarafsız ve evrensel değerler olmak zorundadır. Oysa hazırlanan program değer telkini üzerine oturtulmuştur." açıklamasını yaptı.

Programların bütünsel yaklaşım adı altında "dini benlik" üzerine inşa edildiğini savunan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Eğitim programları, ülkelerin geleceğine yönelik bir yol haritasıdır. Ülkemizin temel ihtiyacı, düşünen, sorgulayan, araştıran, eleştiren, üreten, paylaşan, sorumlu yurttaşlar yetiştirmektir. Önerilen müfredat taslağı bu ihtiyacı karşılamak yerine, çocuklarımızın geleceğini tehdit altına alan, bilimsel, laik ve demokratik eğitim anlayışından uzak bir metin olma özelliği taşımaktadır. CHP olarak, önerilen bu müfredatın geri çekilmesi, eğitim programlarının eğitim fakülteleri, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, öğretmenler ve velileri de kapsayacak şekilde tüm eğitim paydaşlarının dahil edildiği bir tartışma süreci ile yeniden ele alınması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Türkiye Yüzyılı Suat Özçağdaş Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title