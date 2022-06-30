CHP'den TBMM'de kapalı oturum talebi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, NATO Zirvesi öncesi Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakata ilişkin "NATO'yla mutabakatımız var; ama ABD'nin teröre desteği, terör örgütlerine desteği açık açık devam ediyor. Yazılı mutabakat her şey değil. Bir kapalı oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bilgi verilmesi ve meselenin Meclis'te ele alınması şarttır" dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda, 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Ekim ayına ertelenmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Altay, "'Sansür kanunu' diye nitelediğimiz teklif, muhalefetin ısrarlı defansı sonucu ertelendi. Cumhur İttifakı, şimdilik en azından bir geri adım atmak durumunda kaldı. Doğru bir iş yapıldı tabii. Ne kadar haklı olduğumuza dair dün ve bugün yeni yeni kanıtlar zaten çıktı. İktidarın özgür basına tahammülü yok. İktidarın muhalefete tahammülü yok. İktidarın karşıtlığı bırakın, eleştiriye tahammülü kalmamış. Muhalefetin baskıları sonucu, 4 aylığına da olsa geri çekilmek suretiyle önemli bir kazanım elde edildi. Şimdilik doğru bir iş yapıldı" diye konuştu.