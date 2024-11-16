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CHP'den 'Şiddetle Mücadele' Paneli İzmir'de Gerçekleştirildi

CHP'den 'Şiddetle Mücadele' Paneli İzmir'de Gerçekleştirildi
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CHP'nin organize ettiği 'Adalet Buluşmaları'nın ilki, İzmir'de 'Şiddetle Mücadele' temasıyla düzenlendi. Panelde adaletsizlik ve toplumsal barış konuları ele alındı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Adalet Buluşmaları"nın ilki İzmir'de yapıldı.

Buluşmaların ilk etkinliği olan "Şiddetle Mücadele" paneli, Karabağlar ilçesindeki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, panelde yaptığı konuşmada iktidarın adaletsizlikten ve şiddetten beslendiğini öne sürdü.

Bu ülkeye toplumsal barışı getirmekte kararlı olduklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Anayasa değiştirmek istiyorlar ya sizin, benim, vatandaşın, milletin hayrına değil. Sadece ve sadece 'acaba biz daha bu iktidarımızı ne kadar sürdürebiliriz' diye ortalıkta dolanıyorlar. Tek derdiniz koltuğunuzun devamı. Bu ülkeye toplumsal barış da gelecek. Bu ülkede 50 seneden beri çözülemeyen, çözülmemesi bu devletin ayıbı olan Kürt meselesi de çözülecek. İktidarıyla, muhalefetiyle, akademisiyle, yüksek yargı organıyla, bu ülkenin ileri gelenleriyle ve bütün bu vatandaşların her birinin ortak aklıyla ve sadece samimi amacıyla barış gelecek. Onu da sadece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı getirecek."

Erdem, ülkenin iyi olmasını isteyen, insan haklarına değer veren herkesin evlatlarının, torunlarının geleceği için CHP çatısı altında toplanması ve seçimleri kazanarak iktidarla adaleti getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de birer konuşma yaptığı panel, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Politika
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