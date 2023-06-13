CHP'den Şengen Vizesi Krizi Uyarısı

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, "Bayram tatillerinde, Avrupa'daki vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiği gibi Türkiye'den Avrupa'ya da gidenler olurdu ve akrabalarıyla buluşurlardı. Ancak bu yıl vize kriziyle karşılaşmış durumdalar." ifadesini kullandı.

Tarhan, yazılı açıklamasında, Şengen vizesi krizi yaşandığını, bu sorunun çözümünün siyasetle olacağını belirtti.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ının Avrupa ülkelerine yapıldığını, ihracatı belli seviyede olan iş insanlarının yeşil pasaport alabildiğini aktaran Tarhan, kotayı dolduramamış olanların ise ikili görüşmeler ve anlaşmalar yapmak, fuar organizasyonlarına katılmak için Avrupa'ya giderken Şengen vizesi başvurusu yapması gerektiğini kaydetti. Tarhan, bu durumun yatırımcının, sanayicinin zarar etmesine ve itibarının zedelenmesine neden olduğunu ifade etti.

Tur şirketlerinin iş hacimlerinin de yüzde 80 düştüğünün görüldüğünü belirten Tarhan, "Avrupa'ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız da mağdur oluyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri nedeniyle Avrupa'ya giden vatandaşlarımızın eğitimleri yarıda kaldığı gibi sağlık ihtiyaçları da aksıyor." ifadesini kullandı.

Tarhan, Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili çözüm sunması gerektiğini, bugüne kadar yüzde 10 civarında olan Şengen vize ret oranının yüzde 50'ye ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımız var. Üstelik 5 milyonun üzerinde vatandaşımız Avrupa'da yaşıyor. Özellikle bayram tatillerinde, Avrupa'daki vatandaşlarımız Türkiye'ye geldiği gibi, Türkiye'den Avrupa'ya da gidenler olurdu ve akrabalarıyla buluşurlardı. Ancak bu yıl vize kriziyle karşılaşmış durumdalar."

Tarhan, sanatçıların da yurt dışında vereceği konserlerin vize sorunu nedeniyle iptal edildiğini belirtti.