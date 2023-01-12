CHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki Açıklaması Politika Haberleri CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarını kınadı. CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/ Ypg destekçilerinin provokasyonlarını kınadı. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi. Paylaşımda, " İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi İsveç YPG PKK Politika Haberler

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