CHP'den belediyelere 'ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek' yazısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından CHP'li belediyelere gönderilen yazıda, ramazanda ihtiyaç sahiplerine desteklerin artırılarak sürdürülmesi istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından tüm partili belediyelere ramazan ayında yürütülecek faaliyetlere ilişkin yazı gönderildi. Yazıda Türkiye'nin, iktidarın yanlış politikalarının neden olduğu ekonomik buhran ile karşı karşıya olduğu savunularak, şöyle denildi: "Bu yıl mübarek ramazan ayını gıda ürünlerinde tarihi zamların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin sosyal yardımlarını ramazan ayında artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin mevcut sosyal yardımlarına iftar, sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Ayrıca, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, imkanı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlara ulaşmasının sağlanması adına bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Politika